Украина. Премьер лига25 октября 2022, 20:54 | Обновлено 25 октября 2022, 21:14
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Назван лучший тренер 9-го тура УПЛ
Не остался в стороне успех «Зари» в матче с «Вересом»
25 октября 2022, 20:54 | Обновлено 25 октября 2022, 21:14
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Лучшим тренером 9-го тура украинской Премьер-лиги признан главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен.
Подопечные 53-летнего нидерландца обыграли «Верес» со счетом 1:0. Эта победа позволила луганчанам выйти на 4-е место в таблице, потеснив оттуда именно ровенчан.
Следующий поединок в УПЛ «Заря» проведет 28 октября с «Металлистом 1925».
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