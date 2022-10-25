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Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 20:54 | Обновлено 25 октября 2022, 21:14
361
0

Назван лучший тренер 9-го тура УПЛ

Не остался в стороне успех «Зари» в матче с «Вересом»

25 октября 2022, 20:54 | Обновлено 25 октября 2022, 21:14
361
0
Назван лучший тренер 9-го тура УПЛ
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Лучшим тренером 9-го тура украинской Премьер-лиги признан главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен.

Подопечные 53-летнего нидерландца обыграли «Верес» со счетом 1:0. Эта победа позволила луганчанам выйти на 4-е место в таблице, потеснив оттуда именно ровенчан.

Следующий поединок в УПЛ «Заря» проведет 28 октября с «Металлистом 1925».

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Патрик ван Леувен Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес - Заря
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Источник ВОТФ
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