Назван лучший тренер 9-го тура УПЛ

Лучшим тренером 9-го тура украинской Премьер-лиги признан главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен.

Подопечные 53-летнего нидерландца обыграли «Верес» со счетом 1:0. Эта победа позволила луганчанам выйти на 4-е место в таблице, потеснив оттуда именно ровенчан.

Следующий поединок в УПЛ «Заря» проведет 28 октября с «Металлистом 1925».