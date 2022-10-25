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Лига чемпионов
25 октября 2022, 20:58 | Обновлено 25 октября 2022, 21:58
2845
3

ФОТО. Как выглядит глаз Рюдигера через 2 недели после столкновения головой

Немецкий футболист готов играть, но выглядит как Терминатор

25 октября 2022, 20:58 | Обновлено 25 октября 2022, 21:58
2845
3
ФОТО. Как выглядит глаз Рюдигера через 2 недели после столкновения головой
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

11 октября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал» Мадрид (1:1) случилось страшное столкновение головами, в результате которого вратарь донецкого клуба Анатолий Трубин и защитник испанского клуба Антонио Рюдигер получили сильные ушибы и рассечения.

Последствия удара хорошо видны и спустя две недели. К примеру, вот так выглядит немецкий футболист перед матчем с «РБ Лейпцигом».

К слову, Анатолий Трубин также выйдет в старте на матч с «Селтиком».

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фото Шахтер Донецк Реал Мадрид Антонио Рюдигер Лига чемпионов Анатолий Трубин Шахтер - Реал
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр
Да это придурочный Трубин опоздал навыходе и уже после гола травмировал Рюдигера на ровном месте .
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