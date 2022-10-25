ФОТО. Как выглядит глаз Рюдигера через 2 недели после столкновения головой
Немецкий футболист готов играть, но выглядит как Терминатор
11 октября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал» Мадрид (1:1) случилось страшное столкновение головами, в результате которого вратарь донецкого клуба Анатолий Трубин и защитник испанского клуба Антонио Рюдигер получили сильные ушибы и рассечения.
Последствия удара хорошо видны и спустя две недели. К примеру, вот так выглядит немецкий футболист перед матчем с «РБ Лейпцигом».
К слову, Анатолий Трубин также выйдет в старте на матч с «Селтиком».
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