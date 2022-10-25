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  4. Тренер Халеп: «Симона против любого допинга, доверяю ей на 100%»
WTA
25 октября 2022, 20:36 |
190
0

Тренер Халеп: «Симона против любого допинга, доверяю ей на 100%»

Патрик Муратоглу уверен, что это какая-то ошибка

25 октября 2022, 20:36 |
190
0
Тренер Халеп: «Симона против любого допинга, доверяю ей на 100%»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп и Патрик Муратоглу

Патрик Муратоглу, тренер звездной румынской теннисистки Симоны Халеп прокомментировал положительный допинг-тест экс-первой ракетки мира.

«В первую очередь хочу выразить, в каком шоке наша команда пребывает после того, как Симона информировала меня о положительной допинг-пробе. За почти 30 лет работы с сотнями профессиональных спортсменов я никогда не оказывался в такой ситуации.

Я ценю то, что многие люди из мира тенниса, знакомые или работавшие с Симоной, высказались в ее поддержку. Хочу поблагодарить их за то, что в такой важный момент они заявили о том, что Симона – женщина с ценностями. Их слова выражают мощный посыл, который я полностью разделяю.

После положительного теста Симоны я решил сохранять относительную тишину. Моей основной задачей стала помощь ей и поддержка в выяснении правды.

Я хорошо знаю Симону и могу заверить, что она – образец честности. Она полностью против любого допинга, и я знаю, что она даже не задумывалась об употреблении запрещенных веществ. Я доверяю ей на 100%. Вместе мы будем бороться, чтобы доказать правду», – заявил Муратоглу.

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Патрик Муратоглу Симона Халеп допинг дисквалификация
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