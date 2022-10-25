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Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 20:16 | Обновлено 25 октября 2022, 20:21
116
0

Заявление УАФ: клубы УПЛ могут заказывать на матчи один из фургонов VAR

УАФ и УПЛ дали разъяснения по поводу использования системы VAR

25 октября 2022, 20:16 | Обновлено 25 октября 2022, 20:21
116
0
Заявление УАФ: клубы УПЛ могут заказывать на матчи один из фургонов VAR
УАФ

Украинская ассоциация футбола опубликовала информацию об организации работы VAR в поединках чемпионата Украины. УАФ и УПЛ предоставили разъяснения по процедуре использования системы.

Количество VAR в Украине. На сегодняшний день в Украине укомплектовано три системы VAR. Приобретение первого фургона VAR было произведено полностью на средства УАФ. Второй и третий VAR приобретены на средства УАФ и частично за счет УПЛ.

Все фургоны с VAR находятся на территории Украины.

Финансирование VAR. Чтобы фургон VAR работал на матче, нужно дополнительно профинансировать:

  • работу операторов повторов;
  • работу другого технического персонала;
  • логистические и другие операционные расходы;
  • лицензии на использование программного обеспечения и непосредственно работу арбитров VAR.

Назначение VAR на матчи происходит в соответствии с регламентом, с которым были ознакомлены перед началом соревнований все клубы по следующей процедуре.

С целью определения матчей для применения системы VAR в соревнованиях по футболу среди профессиональных команд в сезоне 2022/2023 создается специальная комиссия в следующем составе:

  • Протасов Олег – первый вице-президент УАФ;
  • Дикий Евгений – исполнительный директор ОПФКУ «Премьер-лига»;
  • Лучи Лучано – глава Комитета арбитров УАФ.

В случае необходимости применения системы VAR в соревнованиях ПФЛ к работе комиссии с совещательным правом голоса (который не учитывается при голосовании за принятие решения), может присоединяться президент ПФЛ Каденко А.В.

Решением специально созданной комиссии УАФ предусмотрена опция назначения на матчи чемпионата Украины по футболу одного фургона VAR за средства УАФ.

Второй и третий фургоны VAR открыты для заказа клубами. Для рассмотрения такого заказа клуб должен отправить заявку, оформленную надлежащим образом. Формат этой заявки предусмотрен регламентом проведения чемпионата Украины по футболу и договором между УПЛ и УАФ. Такая заявка обязательно должна содержать:

  • дату проведения матча;
  • название стадиона, на котором планируется проведение матча;
  • гарантии оплаты (т.е. технической базы и ресурсов).

Название стадиона нужно для понимания того факта, сертифицирован ли уже стадион в соответствии с требованиями ФИФА для проведения матчей с системой VAR.

В случае, если заявку подает команда гостей, такой клуб-заявитель должен также добавить письменное согласие от команды-хозяина матча на прием системы VAR в пределах собственной спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями, указанными в регламенте УПЛ (приложение N 20).

К рассмотрению принимаются только те заявки, которые оформлены в соответствии с предусмотренной процедурой, а решение об удовлетворении или отказе сообщается клубу в сроки, указанные в соответствующем положении, размещенном на сайте УПЛ, в виде протокола заседания вышеупомянутой комиссии. На практике ответ клуба предоставляется в течение одного-трех дней.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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