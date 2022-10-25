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  4. УАФ пояснила по VAR. Все фургоны в Украине, их могут заказывать клубы УПЛ
Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 18:31 |
325
1

УАФ пояснила по VAR. Все фургоны в Украине, их могут заказывать клубы УПЛ

Один матч в туре - за счет УАФ

25 октября 2022, 18:31 |
325
1
УАФ пояснила по VAR. Все фургоны в Украине, их могут заказывать клубы УПЛ
uaf.ua

УАФ решила на официальном сайте объяснить ситуацию с VAR в матчах УПЛ, так как в сезоне 2022/23 фургон VAR работает лишь на одном матче в туре, а на остальные игры клубы должны их заказывать за свой счет.

УАФ пояснила, что за деньги ассоциации фургон VAR работает на одном матче тура, а игру определяет комиссия, в которую входят Олег Протасов, Лучано Лучи и Евгений Дикий.

Второй и третий фургоны VAR клубы могут заказывать сами, но за свой счет.

Ранее сообщалось, что один из фургонов передали в Румынию для их чемпионата, но УАФ это отрицает.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Veter
Вот если Шахтёр выйдет из группы то и подкинет бабла другим для этих шарабанов
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