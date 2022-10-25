УАФ пояснила по VAR. Все фургоны в Украине, их могут заказывать клубы УПЛ

УАФ решила на официальном сайте объяснить ситуацию с VAR в матчах УПЛ, так как в сезоне 2022/23 фургон VAR работает лишь на одном матче в туре, а на остальные игры клубы должны их заказывать за свой счет.

УАФ пояснила, что за деньги ассоциации фургон VAR работает на одном матче тура, а игру определяет комиссия, в которую входят Олег Протасов, Лучано Лучи и Евгений Дикий.

Второй и третий фургоны VAR клубы могут заказывать сами, но за свой счет.

Ранее сообщалось, что один из фургонов передали в Румынию для их чемпионата, но УАФ это отрицает.