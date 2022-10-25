В среду, 26 октября «Барселона» в пятом туре Лиги чемпионов примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

После четырех туров «Бавария» лидирует в группе С с 12 очками. «Барселона» третья с 4 баллами.

Барселона – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.