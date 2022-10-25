Лига чемпионов25 октября 2022, 18:08 |
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Барселона – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч пятого тура Лиги чемпионов
25 октября 2022, 18:08 |
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В среду, 26 октября «Барселона» в пятом туре Лиги чемпионов примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
После четырех туров «Бавария» лидирует в группе С с 12 очками. «Барселона» третья с 4 баллами.
Барселона – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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