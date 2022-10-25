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Лига чемпионов
25 октября 2022, 17:59 | Обновлено 25 октября 2022, 18:11
264
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Бавария

Центральный поединок пятого тура Лиги чемпионов

25 октября 2022, 17:59 | Обновлено 25 октября 2022, 18:11
264
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 октября «Барселона» в пятом туре Лиги чемпионов примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Барселона» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

После четырех туров «Бавария» лидирует в группе С с 12 очками. «Барселона» третья с 4 баллами.

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Источник Sport.ua
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