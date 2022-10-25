Лига чемпионов25 октября 2022, 17:59 | Обновлено 25 октября 2022, 18:11
264
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Бавария
Центральный поединок пятого тура Лиги чемпионов
25 октября 2022, 17:59 | Обновлено 25 октября 2022, 18:11
264
0
В среду, 26 октября «Барселона» в пятом туре Лиги чемпионов примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Барселона» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
После четырех туров «Бавария» лидирует в группе С с 12 очками. «Барселона» третья с 4 баллами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 октября 2022, 19:45 4
Одесский «Черноморец» с 3 очками замыкает рейтинг команд УПЛ
Футбол | 24 октября 2022, 20:36 9
Наставник команды Эрик тен Хаг хочет встретиться с форвардом
Футбол | 25.10.2022, 13:12
Теннис | 25.10.2022, 11:41
Футбол | 25.10.2022, 12:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.10.2022, 10:17 7
23.10.2022, 22:50 17
24.10.2022, 22:50 13
24.10.2022, 17:43 15
24.10.2022, 14:57 10
23.10.2022, 23:14 1
23.10.2022, 17:33 11
24.10.2022, 02:45 1