В среду, 26 октября «Барселона» в пятом туре Лиги чемпионов примет «Баварию». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Барселона» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

После четырех туров «Бавария» лидирует в группе С с 12 очками. «Барселона» третья с 4 баллами.