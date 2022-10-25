Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА назначил судей на матч Лиги конференций Днепр-1 – Аполлон
Лига конференций
25 октября 2022, 14:21 |
248
0

УЕФА назначил судей на матч Лиги конференций Днепр-1 – Аполлон

Поединок обслужит португальская бригада судей

25 октября 2022, 14:21 |
248
0
УЕФА назначил судей на матч Лиги конференций Днепр-1 – Аполлон
Getty Images/Global Images Ukraine. Антониу Нобре

В четверг, 27 октября «Днепр-1» в пятом туре Лиги Европы в Кошице примет «АЕК» из Ларнаки. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Поединок обслужит португальская бригада судей во главе с Антониу Нобре. Помогать ему будут ассистенты Педру Рибейру и Нелсон Перейра. Резервный арбитр – Рикарду Байшинью.

Ранее стали известны судьи на матч «Динамо» Киев в Лиге Европы.

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – Аполлон Лимасол
Стали известны судьи на матч Лиги Европы АЕК Ларнака – Динамо
«Нам бояться нечего». На болотах сознательно идут против футбольных законов
УЕФА Лига конференций Днепр-1 Днепр-1 - Аполлон Аполлон Лимасол
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Академии Динамо и Шахтера – в топ-5 по продуктивности работы в Европе
Футбол | 25 октября 2022, 13:12 21
ФОТО. Академии Динамо и Шахтера – в топ-5 по продуктивности работы в Европе
ФОТО. Академии Динамо и Шахтера – в топ-5 по продуктивности работы в Европе

«Бело-синие» и «оранжево-черные» дают множество талантов футболу континента

Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
Бокс | 24 октября 2022, 18:54 1
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей

Рейтинг от авторитетного издания The Ring

ВИДЕО. Артете нужен только Мудрик, Соболь продлился, ставим на Шахтер
Футбол | 25.10.2022, 12:53
ВИДЕО. Артете нужен только Мудрик, Соболь продлился, ставим на Шахтер
ВИДЕО. Артете нужен только Мудрик, Соболь продлился, ставим на Шахтер
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
Футбол | 24.10.2022, 18:12
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
Футбол | 24.10.2022, 20:36
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
23.10.2022, 17:33 11
Футбол
Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ
Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ
24.10.2022, 13:08 16
Футбол
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
23.10.2022, 10:35 4
Война
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
24.10.2022, 09:50 11
Футбол
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
23.10.2022, 14:51 75
Футбол
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
23.10.2022, 19:00 7
Теннис
Военком Киева: «Повестку стоит ждать всем мужчинам в возрасте до 60 лет»
Военком Киева: «Повестку стоит ждать всем мужчинам в возрасте до 60 лет»
24.10.2022, 14:57 10
Война
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
23.10.2022, 13:26 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности