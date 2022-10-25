Лига конференций25 октября 2022, 14:21 |
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УЕФА назначил судей на матч Лиги конференций Днепр-1 – Аполлон
Поединок обслужит португальская бригада судей
25 октября 2022, 14:21 |
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В четверг, 27 октября «Днепр-1» в пятом туре Лиги Европы в Кошице примет «АЕК» из Ларнаки. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Поединок обслужит португальская бригада судей во главе с Антониу Нобре. Помогать ему будут ассистенты Педру Рибейру и Нелсон Перейра. Резервный арбитр – Рикарду Байшинью.
Ранее стали известны судьи на матч «Динамо» Киев в Лиге Европы.
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