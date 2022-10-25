Лига Европы25 октября 2022, 13:32 |
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Стали известны судьи на матч Лиги Европы АЕК Ларнака – Динамо
Поединок обслужит шотландская бригада судей
25 октября 2022, 13:32 |
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УЕФА назначил судей на матч пятого тура Лиги Европы АЕК Ларнака – «Динамо» Киев. Поединок обслужит шотландская бригада во главе с 40-летним Джоном Битоном.
Помогать ему будут лайнсмены Дэниэл Макфарлейн и Дуглас Поттер, четвертый арбитр – Стивен Маклин. Арбитр VAR – Джарред Джиллетт, его ассистент – Питер Бэнкис из Англии.
Матч АЕК Ларнака – «Динамо» состоится в четверг, 27 октября. Начало – в 19:45 по Киеву.
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