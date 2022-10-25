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Лига Европы
25 октября 2022, 13:32 |
240
0

Стали известны судьи на матч Лиги Европы АЕК Ларнака – Динамо

Поединок обслужит шотландская бригада судей

25 октября 2022, 13:32 |
240
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Стали известны судьи на матч Лиги Европы АЕК Ларнака – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Битон

УЕФА назначил судей на матч пятого тура Лиги Европы АЕК Ларнака – «Динамо» Киев. Поединок обслужит шотландская бригада во главе с 40-летним Джоном Битоном.

Помогать ему будут лайнсмены Дэниэл Макфарлейн и Дуглас Поттер, четвертый арбитр – Стивен Маклин. Арбитр VAR – Джарред Джиллетт, его ассистент – Питер Бэнкис из Англии.

Матч АЕК Ларнака – «Динамо» состоится в четверг, 27 октября. Начало – в 19:45 по Киеву.

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АЕК Ларнака Динамо Киев Лига Европы УЕФА
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Источник УЕФА
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