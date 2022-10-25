Грэм ПОТТЕР: «Ждем очередной тяжелой игры»

Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».

«Лига чемпионов мне видится очень конкурентным, увлекательным турниром с матчами топ-уровня. У нас таких было три. Ждем очередной тяжелой игры. «Зальцбург» - очень сильная команда. Мы убедились в ее уровне на «Стэмфорд Бридж», так что ждем напряженного поединка», - сказал Поттер.

Матч «Зальцбург» – «Челси» состоится сегодня, 25 октября. Начало в 19:45 по Киеву.