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Лига чемпионов
25 октября 2022, 13:55 | Обновлено 25 октября 2022, 14:01
53
0

Грэм ПОТТЕР: «Ждем очередной тяжелой игры»

Наставник «Челси» – о предстоящем матче против «Зальцбурга»

25 октября 2022, 13:55 | Обновлено 25 октября 2022, 14:01
53
0
Грэм ПОТТЕР: «Ждем очередной тяжелой игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».

«Лига чемпионов мне видится очень конкурентным, увлекательным турниром с матчами топ-уровня. У нас таких было три. Ждем очередной тяжелой игры. «Зальцбург» - очень сильная команда. Мы убедились в ее уровне на «Стэмфорд Бридж», так что ждем напряженного поединка», - сказал Поттер.

Матч «Зальцбург» – «Челси» состоится сегодня, 25 октября. Начало в 19:45 по Киеву.

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Грэм Поттер Лига чемпионов Челси Ред Булл Зальцбург
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Источник УЕФА
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