Грэм ПОТТЕР: «Ждем очередной тяжелой игры»
Наставник «Челси» – о предстоящем матче против «Зальцбурга»
Главный тренер английского «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».
«Лига чемпионов мне видится очень конкурентным, увлекательным турниром с матчами топ-уровня. У нас таких было три. Ждем очередной тяжелой игры. «Зальцбург» - очень сильная команда. Мы убедились в ее уровне на «Стэмфорд Бридж», так что ждем напряженного поединка», - сказал Поттер.
Матч «Зальцбург» – «Челси» состоится сегодня, 25 октября. Начало в 19:45 по Киеву.
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