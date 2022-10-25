Стефано ПИОЛИ: «Главное – действовать компактно и не зевать контратаки»

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» из Загреба.

«Понимаем, сколь важная игра нас завтра ждет, и мы готовились к ней максимально обстоятельно. «Динамо» отлично играет в обороне и мощно проводит стартовые отрезки. За них играет сильный Бруно Петкович, который тащит команду вперед, а Мислав Оршич при этом очень быстр. Главное действовать компактно и не зевать контратаки, что в обороне, что в нападении», - сказал Пиоли.

Матч «Динамо Загреб» – «Милан» состоится во вторник, 25 октября. Начало в 22:00 по Киеву.