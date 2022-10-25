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Лига чемпионов
25 октября 2022, 13:17 | Обновлено 25 октября 2022, 13:44
83
0

Стефано ПИОЛИ: «Главное – действовать компактно и не зевать контратаки»

Наставник «Милана» – о предстоящем матче против загребского «Динамо»

25 октября 2022, 13:17 | Обновлено 25 октября 2022, 13:44
83
0
Стефано ПИОЛИ: «Главное – действовать компактно и не зевать контратаки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» из Загреба.

«Понимаем, сколь важная игра нас завтра ждет, и мы готовились к ней максимально обстоятельно. «Динамо» отлично играет в обороне и мощно проводит стартовые отрезки. За них играет сильный Бруно Петкович, который тащит команду вперед, а Мислав Оршич при этом очень быстр. Главное действовать компактно и не зевать контратаки, что в обороне, что в нападении», - сказал Пиоли.

Матч «Динамо Загреб» – «Милан» состоится во вторник, 25 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Стефано Пиоли Динамо Загреб Лига чемпионов Милан
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Источник УЕФА
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