ВИДЕО. Йовичевич оценил перспективы Шахтера перед матчем против Селтика

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич ответил на вопросы журналистов перед матчем пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против шотландского «Селтика». Поединок состоится 25 октября и начнется в 22:00 по Киеву.