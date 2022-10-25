Украина. Премьер лига25 октября 2022, 12:30 |
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ВИДЕО. Йовичевич оценил перспективы Шахтера перед матчем против Селтика
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25 октября 2022, 12:30 |
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич ответил на вопросы журналистов перед матчем пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против шотландского «Селтика». Поединок состоится 25 октября и начнется в 22:00 по Киеву.
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