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  4. ВИДЕО. Йовичевич оценил перспективы Шахтера перед матчем против Селтика
Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 12:30 |
149
0

ВИДЕО. Йовичевич оценил перспективы Шахтера перед матчем против Селтика

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25 октября 2022, 12:30 |
149
0
ВИДЕО. Йовичевич оценил перспективы Шахтера перед матчем против Селтика
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич ответил на вопросы журналистов перед матчем пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против шотландского «Селтика». Поединок состоится 25 октября и начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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