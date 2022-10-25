ATP25 октября 2022, 11:41 |
1674
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ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
Такой чести удостоился Николоз Басилашвили
25 октября 2022, 11:41 |
1674
2
В Грузии запустили в продажу презервативы с изображением бывшей 16-й ракетки мира Николоза Басилашвили (Грузия, ATP 94). Их выпустил локальный бренд Aiisa («То самое»).
«Нет никакого оправдания насилию!» – написано в посте компании в фейсбуке.
Отметим, что недавно с Басилашвили сняли обвинения в домашнем насилии. В 2020 году бывшая жена теннисиста Нелли Дорокашвили обвинила его в том, что он избил ее на глазах их пятилетнего сына.
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Шикарно...У нас много бы людей стали лицом ганд...нов....Павелка к примеру
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