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  4. ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
ATP
25 октября 2022, 11:41 |
1674
2

ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста

Такой чести удостоился Николоз Басилашвили

25 октября 2022, 11:41 |
1674
2
ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста

В Грузии запустили в продажу презервативы с изображением бывшей 16-й ракетки мира Николоза Басилашвили (Грузия, ATP 94). Их выпустил локальный бренд Aiisa («То самое»).

«Нет никакого оправдания насилию!» – написано в посте компании в фейсбуке.

Отметим, что недавно с Басилашвили сняли обвинения в домашнем насилии. В 2020 году бывшая жена теннисиста Нелли Дорокашвили обвинила его в том, что он избил ее на глазах их пятилетнего сына.

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Николоз Басилашвили фото домашнее насилие
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romanchik.8409
Шикарно...У нас много бы людей стали лицом ганд...нов....Павелка к примеру
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