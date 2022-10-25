ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста

В Грузии запустили в продажу презервативы с изображением бывшей 16-й ракетки мира Николоза Басилашвили (Грузия, ATP 94). Их выпустил локальный бренд Aiisa («То самое»).

«Нет никакого оправдания насилию!» – написано в посте компании в фейсбуке.

Отметим, что недавно с Басилашвили сняли обвинения в домашнем насилии. В 2020 году бывшая жена теннисиста Нелли Дорокашвили обвинила его в том, что он избил ее на глазах их пятилетнего сына.