Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нужно решить вопрос с первым местом в группе»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг».

«Какова наша цель в этом матче? Показать хороший футбол и решить вопрос с первым местом в группе. Этот матч - как раз хорошая возможность для этого. У «Лейпцига» много хороших футболистов. Я смотрел матчи сборной Венгрии [с тремя игроками «Лейпцига»], и там эти футболисты были сильны. Кто бы ни вышел на поле, он будет хорош», - сказал Анчелотти.

Матч «РБ Лейпциг» – «Реал Мадрид» состоится сегодня, 25 октября. Начало в 22:00 по Киеву. Для того, чтобы обеспечить первое место в группе, «сливочным» достаточно сыграть вничью.