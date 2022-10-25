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Лига чемпионов
25 октября 2022, 11:33 | Обновлено 25 октября 2022, 11:36
342
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нужно решить вопрос с первым местом в группе»

Наставник «Реала» – о предстоящем матче против «Лейпцига»

25 октября 2022, 11:33 | Обновлено 25 октября 2022, 11:36
342
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нужно решить вопрос с первым местом в группе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг».

«Какова наша цель в этом матче? Показать хороший футбол и решить вопрос с первым местом в группе. Этот матч - как раз хорошая возможность для этого. У «Лейпцига» много хороших футболистов. Я смотрел матчи сборной Венгрии [с тремя игроками «Лейпцига»], и там эти футболисты были сильны. Кто бы ни вышел на поле, он будет хорош», - сказал Анчелотти.

Матч «РБ Лейпциг» – «Реал Мадрид» состоится сегодня, 25 октября. Начало в 22:00 по Киеву. Для того, чтобы обеспечить первое место в группе, «сливочным» достаточно сыграть вничью.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал Мадрид РБ Лейпциг - Реал РБ Лейпциг
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Источник УЕФА
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