Зачем подписывали? Барселона выставит зимой на трансфер новичка команды
Франк Кессье может покинуть каталонский клуб
Испанский футбольный клуб «Барселона» рассматривает возможность продажи полузащитника Франка Кессье во время зимнего трансферного окна.
Руководство каталонского клуба недовольно игрой 25-летнего футболиста. Также при продаже Кессье сократятся расходы, поэтому ивуариец будет выставлен на трансфер зимой.
Отметим, что летом Кессье перешел из «Милана» в «Барселону» на правах свободного агента. В этом сезоне хавбек провел 328 минут и забил один гол.
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