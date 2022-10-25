Зачем подписывали? Барселона выставит зимой на трансфер новичка команды

Испанский футбольный клуб «Барселона» рассматривает возможность продажи полузащитника Франка Кессье во время зимнего трансферного окна.

Руководство каталонского клуба недовольно игрой 25-летнего футболиста. Также при продаже Кессье сократятся расходы, поэтому ивуариец будет выставлен на трансфер зимой.

Отметим, что летом Кессье перешел из «Милана» в «Барселону» на правах свободного агента. В этом сезоне хавбек провел 328 минут и забил один гол.