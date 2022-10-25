Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зачем подписывали? Барселона выставит зимой на трансфер новичка команды
Испания
25 октября 2022, 11:25 |
1363
0

Зачем подписывали? Барселона выставит зимой на трансфер новичка команды

Франк Кессье может покинуть каталонский клуб

25 октября 2022, 11:25 |
1363
0
Зачем подписывали? Барселона выставит зимой на трансфер новичка команды
Instagram. Франк Кессье

Испанский футбольный клуб «Барселона» рассматривает возможность продажи полузащитника Франка Кессье во время зимнего трансферного окна.

Руководство каталонского клуба недовольно игрой 25-летнего футболиста. Также при продаже Кессье сократятся расходы, поэтому ивуариец будет выставлен на трансфер зимой.

Отметим, что летом Кессье перешел из «Милана» в «Барселону» на правах свободного агента. В этом сезоне хавбек провел 328 минут и забил один гол.

По теме:
Порту проявляет интерес к полузащитнику Шахтера
ПСЖ заинтересовался 16-летним бразильцем. Кампуш уже отправился в Бразилию
Полузащитник Барселоны выбыл из строя как минимум на месяц
Франк Кессье Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
Футбол | 24 октября 2022, 15:00 5
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину

У владельцев «сорок» много денег, но клуб движется к успехам постепенно и без суетливых решений

Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
Бокс | 24 октября 2022, 18:54 1
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей

Рейтинг от авторитетного издания The Ring

Андрей ПАВЕЛКО: «Враги атакуют украинский футбол как извне, так и изнутри»
Футбол | 25.10.2022, 05:56
Андрей ПАВЕЛКО: «Враги атакуют украинский футбол как извне, так и изнутри»
Андрей ПАВЕЛКО: «Враги атакуют украинский футбол как извне, так и изнутри»
Австралийское лобби. Почему в Селтике так много японцев
Футбол | 25.10.2022, 10:15
Австралийское лобби. Почему в Селтике так много японцев
Австралийское лобби. Почему в Селтике так много японцев
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
Футбол | 24.10.2022, 18:12
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
24.10.2022, 17:43 13
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
24.10.2022, 09:50 11
Футбол
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
23.10.2022, 22:50 17
Футбол
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
23.10.2022, 10:35 4
Война
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
23.10.2022, 17:33 11
Футбол
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
24.10.2022, 22:50 12
Война
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
23.10.2022, 13:07 1
Футбол
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
24.10.2022, 10:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности