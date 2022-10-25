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Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 10:46 | Обновлено 25 октября 2022, 10:57
484
0

Игорь СУРКИС: «Контракт с Луческу построен на джентльменских началах»

Президент «Динамо» заявил, что отступные не предусмотрены при разрыве соглашения с главным тренером

25 октября 2022, 10:46 | Обновлено 25 октября 2022, 10:57
484
0
Игорь СУРКИС: «Контракт с Луческу построен на джентльменских началах»
iSport.ua. Мирча Луческу и Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос о возможной отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера.

– В контракте Луческу не прописаны никакие отступные, если я его увольняю или он уходит сам. У нас контракт построен на джентльменских началах. Луческу может уйти в любую минуту, но он не может уйти не победителем.

Поверьте мне, если Луческу уйдет из «Динамо», то только победителем. Он делает все правильно. Не надо вешать всех собак на тренера. Дай Бог, чтобы все молодые тренеры так работали, как он. Луческу 24 часа в сутки думает о футболе.

– Многие говорят, что преемником Луческу станет Игорь Костюк.
– Это неправда. Луческу будет работать с «Динамо» столько, сколько сможет, или если скажет, что этой команде он больше дать ничего не сможет. Нужен небольшой перерыв и Луческу вернет команду на былой уровень. Я в этом уверен! У нас в Украине считанные тренеры, которые могут работать, как Мирча, - сказал Суркис.

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Источник FanDay
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