24 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу между «Сельтой» и «Хетафе». Игра завершилась со счетом 1:1. Ничью для хозяев поля на 89-й минуте вырвал 27-летний Джозеф Айду.

Чемпионат Испании по футболу. 11-й тур

Ла Лига. 24 октября

«Сельта» – «Хетафе» – 1:1

Голы: Айду, 89 – Унал, 43