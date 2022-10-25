Испания25 октября 2022, 09:50 |
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Сельта – Хетафе – 1:1. Гол на последних минутах. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Ла Лиги
25 октября 2022, 09:50 |
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24 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу между «Сельтой» и «Хетафе». Игра завершилась со счетом 1:1. Ничью для хозяев поля на 89-й минуте вырвал 27-летний Джозеф Айду.
Чемпионат Испании по футболу. 11-й тур
Ла Лига. 24 октября
«Сельта» – «Хетафе» – 1:1
Голы: Айду, 89 – Унал, 43
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Айду (Сельта).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
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