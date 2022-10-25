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Чемпионат Испании
Сельта
24.10.2022, FT 1 : 1
Хетафе
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Испания
25 октября 2022, 09:50 |
106
0

Сельта – Хетафе – 1:1. Гол на последних минутах. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Ла Лиги

25 октября 2022, 09:50 |
106
0
Сельта – Хетафе – 1:1. Гол на последних минутах. Видео голов и обзор матча
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24 октября состоялся матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу между «Сельтой» и «Хетафе». Игра завершилась со счетом 1:1. Ничью для хозяев поля на 89-й минуте вырвал 27-летний Джозеф Айду.

Чемпионат Испании по футболу. 11-й тур

Ла Лига. 24 октября

«Сельта» – «Хетафе» – 1:1

Голы: Айду, 89 – Унал, 43

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Айду (Сельта).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
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Источник Sport.ua
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