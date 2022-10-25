Полузащитник Барселоны выбыл из строя как минимум на месяц
Серхи Роберто не поможет каталонцам в ближайший месяц
Испанский футбольный клуб «Барселона» в ближайшее время не сможет рассчитывать на полузащитника Серхи Роберто.
Роберто получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (4:0). Медобследование показало, что у футболиста вывих левого плеча. Сообщается, что на восстановление Серхи понадобится не меньше месяца.
Таким образом, он пропустит ближайшие матчи «Барселоны» в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В этом сезоне Роберто провел 12 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых забил два гола и выполнил две результативные передачи.
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