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Испания
25 октября 2022, 09:30 | Обновлено 25 октября 2022, 09:31
543
0

Полузащитник Барселоны выбыл из строя как минимум на месяц

Серхи Роберто не поможет каталонцам в ближайший месяц

25 октября 2022, 09:30 | Обновлено 25 октября 2022, 09:31
543
0
Полузащитник Барселоны выбыл из строя как минимум на месяц
ФК Барселона. Серхи Роберто

Испанский футбольный клуб «Барселона» в ближайшее время не сможет рассчитывать на полузащитника Серхи Роберто.

Роберто получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (4:0). Медобследование показало, что у футболиста вывих левого плеча. Сообщается, что на восстановление Серхи понадобится не меньше месяца.

Таким образом, он пропустит ближайшие матчи «Барселоны» в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В этом сезоне Роберто провел 12 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых забил два гола и выполнил две результативные передачи.

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Источник AS
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