Калинина и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Испании

Украинские теннисистки Катерина Байндл (WTA 137) и Ангелина Калинина (WTА 47) сыграют на хардовом турнире серии ITF W100 в Лес-Франкесес-дель-Вальес (Испания).

Ангелина Калинина является первой сеяной турнира и в первом раунде соревнований сыграет с обладательницей WC Андреа Ласаро Гарсией (Испания, WTA 273). Отметим, что свой последний матч Калинина провела 14 октября. Тогда она проиграла Анне Блинковой.

Катерина Байндл в свою очередь сразится с Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 119), которая посеяна под восьмым номером.

Instagram. Катерина Байндл