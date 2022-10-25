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  4. Калинина и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Испании
WTA
25 октября 2022, 07:21 |
171
0

Калинина и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Испании

Украинские теннисистки выступят на 100-тысячнике в Лес-Франкесес-дель-Вальесе

25 октября 2022, 07:21 |
171
0
Калинина и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Испании
Instagram. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Катерина Байндл (WTA 137) и Ангелина Калинина (WTА 47) сыграют на хардовом турнире серии ITF W100 в Лес-Франкесес-дель-Вальес (Испания).

Ангелина Калинина является первой сеяной турнира и в первом раунде соревнований сыграет с обладательницей WC Андреа Ласаро Гарсией (Испания, WTA 273). Отметим, что свой последний матч Калинина провела 14 октября. Тогда она проиграла Анне Блинковой.

Катерина Байндл в свою очередь сразится с Аранчи Рус (Нидерланды, WTA 119), которая посеяна под восьмым номером.

Instagram. Катерина Байндл

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Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Аранча Рус ITF Лес-Франкесес-дель-Вальес
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Источник Sport.ua
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