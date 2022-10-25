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  4. Роман ДЕБЕЛКО: «Считаю, что я использовал свой шанс»
Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 04:12 |
32
0

Роман ДЕБЕЛКО: «Считаю, что я использовал свой шанс»

Нападающий «Кривбасса» – о победной игре с «Ингульцем» (2:1)

25 октября 2022, 04:12 |
32
0
Роман ДЕБЕЛКО: «Считаю, что я использовал свой шанс»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Роман Дебелко

Форвард криворожского «Кривбасса» Роман Дебелко прокомментировал матч 9-го тура УПЛ с «Ингульцом» (2:1), в котором он стал автором победного для своей команды дубля.

«Поздравляю всех с долгожданной победой. Мы долго работали, чтобы одержать победу. Эмоции только положительные. Я забил два гола, но это заслуга всей команды. Мы сегодня здорово играли, показали характер. Было очень важно победить в тот момент, когда мы все очень ждали этого. Слава богу, мы смогли победить.

Эта игра лично для меня очень многое значила. Главный тренер предоставил мне шанс проявить себя. Я считаю, что его использовал. Я долго его ждал, работал и верил. Слава богу, что у меня все получилось», – рассказал Дебелко.

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Роман Дебелко Кривбасс Кривой Рог Ингулец Кривбасс - Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Кривбасс
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