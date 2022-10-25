Англия25 октября 2022, 03:27 | Обновлено 25 октября 2022, 03:30
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Вест Хэм – Борнмут – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура английской Премьер-лиги
25 октября 2022, 03:27 | Обновлено 25 октября 2022, 03:30
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В понедельник, 24 октября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором лондонский «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 2:0.
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