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Вест Хэм
24.10.2022, FT 2 : 0
Борнмут
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Англия
25 октября 2022, 03:27 | Обновлено 25 октября 2022, 03:30
16
0

Вест Хэм – Борнмут – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура английской Премьер-лиги

25 октября 2022, 03:27 | Обновлено 25 октября 2022, 03:30
16
0
Вест Хэм – Борнмут – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 24 октября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором лондонский «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 2:0.

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Источник Sport.ua
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