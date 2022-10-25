Два гола в конце таймов. Вест Хем переиграл Борнмут и вошел в топ-10 АПЛ

В матче 13-го тура АПЛ «Вест Хэм» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 2:0.

Победу «молотобойцам» принесли голы Курта Зумы (45 мин) и Саида Бенрамы в компенсированное время (90+2 мин).

«Вест Хэм» вошел в топ-10 АПЛ (14 очков), «Борнмут» занимает 14-ю позицию (13 очков).

АПЛ. 13-й тур, 24 октября

Вест Хэм – Борнмут – 2:0

Голы: Зума, 45, Бенрама, 90+2 (пен)