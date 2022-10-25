Англия25 октября 2022, 00:23 | Обновлено 25 октября 2022, 00:47
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Два гола в конце таймов. Вест Хем переиграл Борнмут и вошел в топ-10 АПЛ
Победу «молотобойцам» принесли забитые мячи Курта Зумы и Саида Бенрамы
25 октября 2022, 00:23 | Обновлено 25 октября 2022, 00:47
72
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В матче 13-го тура АПЛ «Вест Хэм» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 2:0.
Победу «молотобойцам» принесли голы Курта Зумы (45 мин) и Саида Бенрамы в компенсированное время (90+2 мин).
«Вест Хэм» вошел в топ-10 АПЛ (14 очков), «Борнмут» занимает 14-ю позицию (13 очков).
АПЛ. 13-й тур, 24 октября
Вест Хэм – Борнмут – 2:0
Голы: Зума, 45, Бенрама, 90+2 (пен)
Victory under the lights! ⚒️ pic.twitter.com/BmqQP6qw8R— West Ham United (@WestHam) October 24, 2022
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