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25 октября 2022, 00:23 | Обновлено 25 октября 2022, 00:47
72
0

Два гола в конце таймов. Вест Хем переиграл Борнмут и вошел в топ-10 АПЛ

Победу «молотобойцам» принесли забитые мячи Курта Зумы и Саида Бенрамы

25 октября 2022, 00:23 | Обновлено 25 октября 2022, 00:47
72
0
Два гола в конце таймов. Вест Хем переиграл Борнмут и вошел в топ-10 АПЛ
ФК Вест Хэм

В матче 13-го тура АПЛ «Вест Хэм» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 2:0.

Победу «молотобойцам» принесли голы Курта Зумы (45 мин) и Саида Бенрамы в компенсированное время (90+2 мин).

«Вест Хэм» вошел в топ-10 АПЛ (14 очков), «Борнмут» занимает 14-ю позицию (13 очков).

АПЛ. 13-й тур, 24 октября

Вест Хэм – Борнмут – 2:0

Голы: Зума, 45, Бенрама, 90+2 (пен)

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Саид Бенрама Курт Зума Вест Хэм - Борнмут Вест Хэм Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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