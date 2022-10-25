Вильярреал может возглавить экс-наставник Барселоны

Бывший наставник испанской «Барселоны» Энрике Сетьен может возглавить «Вильярреал», который, как ранее сообщалось, покинул Унаи Эмери, ставший главным тренером английского клуба «Астон Вилла».

64-летний Сетьен после ухода из «Барселоны» в 2020 году нигде не работал. Сообщается, что специалист якобы уже находится в Валенсии, где проведет переговоры о своем назначении в «Вильярреал».

В турнирной таблице нынешнего чемпионата Испании «Вильярреал» занимает 7 место, имея 18 очков после 11 матчей.