Вильярреал может возглавить экс-наставник Барселоны
Назван вероятный преемник Унаи Эмери
Бывший наставник испанской «Барселоны» Энрике Сетьен может возглавить «Вильярреал», который, как ранее сообщалось, покинул Унаи Эмери, ставший главным тренером английского клуба «Астон Вилла».
64-летний Сетьен после ухода из «Барселоны» в 2020 году нигде не работал. Сообщается, что специалист якобы уже находится в Валенсии, где проведет переговоры о своем назначении в «Вильярреал».
В турнирной таблице нынешнего чемпионата Испании «Вильярреал» занимает 7 место, имея 18 очков после 11 матчей.
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