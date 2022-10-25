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Испания
25 октября 2022, 02:25 | Обновлено 25 октября 2022, 02:32
109
0

Вильярреал может возглавить экс-наставник Барселоны

Назван вероятный преемник Унаи Эмери

25 октября 2022, 02:25 | Обновлено 25 октября 2022, 02:32
109
0
Вильярреал может возглавить экс-наставник Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Кике Сетьен

Бывший наставник испанской «Барселоны» Энрике Сетьен может возглавить «Вильярреал», который, как ранее сообщалось, покинул Унаи Эмери, ставший главным тренером английского клуба «Астон Вилла».

64-летний Сетьен после ухода из «Барселоны» в 2020 году нигде не работал. Сообщается, что специалист якобы уже находится в Валенсии, где проведет переговоры о своем назначении в «Вильярреал».

В турнирной таблице нынешнего чемпионата Испании «Вильярреал» занимает 7 место, имея 18 очков после 11 матчей.

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Кике Сетьен Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Унаи Эмери
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Источник Marca
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