ЛАВРИНЕНКО: «Это очень болезненное поражение для нас»

Главный тренер петровского «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился мнением о матче 9 тура украинской Премьер-лиги с криворожским «Кривбассом», в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:2.

– Во-первых, хочу поздравить «Кривбасс» с победой, они молодцы. Для нас это очень болезненное поражение. Как и любая неудача, она не дает положительных эмоций. Ничего, будем работать дальше, и делать выводы. Где-то удаление посодействовало тому, что «Кривбасс» почувствовал свое преимущество. Наши грубые ошибки в обороне привели к голам.

– Какой ключевой момент матча – удаление или выход один на один с вратарем, когда ваш игрок не забил при счете 0:0?

– Разумеется, если бы мы забили первый мяч, все могло сложиться по-другому. К сожалению, реализация нас подвела. Очень тяжело нам даются голы. Удаление также было в пользу соперника, ведь мы психологически после этого проиграли. Плюс два мяча одинаковы, когда наши защитники не разобрались. После этого бросили все силы на то, чтобы отыграться, но случилось, как случилось.

– Смоляков получил удаление. Будет ли он оштрафован?

– Шла передача, он смотрел на мяч. Так бывает. Он не подошел никого, не ударил. Это игровая ситуация, он столкнулся с вратарем. Да, грубое столкновение, но он не видел Сарнавского. Так получилось.

– Марусич сегодня вышел в стартовом составе, а до этого не играл. Почему?

– Форвард должен забивать мячи. И сегодня у него были все предпосылки, чтобы отличиться. Другого выбора на сегодня у нас не было, ведь много травмированных.

– При счете 0:0 вы выпустили на 70 минуте двух форвардов. Может, не нужно было так рисковать, ведь ваша команда играла в меньшинстве? Может быть, нужно было сыграть на удержание счета?

– Соперник давил на нас. Мы понимали, что если не отведем игру от своих ворот, будет тяжело. Хотели за счет скоростных игроков оттянуть линию обороны подальше от своих ворот.

– Чего не хватает «Ингульцу» в последних матчах?

– Футболистов. Более высокого уровня. Да, характер это характер. Мы каждой команде даем бой, но следует понимать, что класс футболиста либо есть, либо нет. У нас пока нет возможности приглашать игроков более высокого уровня, поэтому имеем ,что имеем сейчас.

– В прошлом матче капитаном команды был Павлов. Сегодня – Запорожец. С чем связана смена капитана?

– Это наши тренерские решения. Каждый игрок заслуживает быть капитаном. Это дополнительная мотивация и ответственность.