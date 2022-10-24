Прибыли нет. Стали известны условия нового контракта Setanta с клубами УПЛ

Телеканал Setanta Sports пересматривает условия контракта с Украинской Премьер-лигой и клубами УПЛ.

После провала телепула юристы телеканала подготовили новый договор с 11 клубами УПЛ (кроме «Динамо», «Днепра-1», «Зари», «Металлиста» и «Руха»), информирует KDK.

В контракте, который должен быть подписан в ближайшее время, изложены следующие условия: