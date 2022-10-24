Украина. Премьер лига24 октября 2022, 23:29 | Обновлено 24 октября 2022, 23:52
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Прибыли нет. Стали известны условия нового контракта Setanta с клубами УПЛ
После провала телепула финансовые условия для клубов резко понизились
24 октября 2022, 23:29 | Обновлено 24 октября 2022, 23:52
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Телеканал Setanta Sports пересматривает условия контракта с Украинской Премьер-лигой и клубами УПЛ.
После провала телепула юристы телеканала подготовили новый договор с 11 клубами УПЛ (кроме «Динамо», «Днепра-1», «Зари», «Металлиста» и «Руха»), информирует KDK.
В контракте, который должен быть подписан в ближайшее время, изложены следующие условия:
- Setanta ничего не платит клубам (ранее речь шла о $94 тысячах для каждого клуба), но обеспечивает продакшн – производство телетрансляции матчей (его стоимость равна $1,2 млн).
- По международным правам – Setanta поделится с клубами доходом от продажи (до $20 тысяч каждому клубу).
- Setanta позволит клубам размещать рекламу двух своих партнеров или спонсоров (можно заработать от $30 до $100 тысяч).
- Если в конце сезона получится, что Setanta получит какую-то прибыль от трансляций, то эту сумму разделят между клубами.
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