Франк РИБЕРИ: «Мне нужна операция, чтобы просто нормально жить»
Легендарный француз – о своей травме
Легендарный французский хавбек Франк Рибери рассказал о травме, из-за которой был вынужден завершить карьеру:
«Три месяца назад все было отлично, но в июле я впервые почувствовал боль в колене. В стартовом матче чемпионата с «Ромой» я сыграл, несмотря на боль. Далее она становилась все сильнее. Я не считаю себя хрупким, но после этого я три дня не мог двигаться.
Врачи сказали, что все очень серьезно. Я не мог поверить, что вынужден остановиться. Я хотел определиться, когда завершу карьеру.
Менее месяца назад я побывал в Мюнхене на медицинской консультации. Я думал, что, может быть, удастся найти выход из положения. Правда в том, что мне нужна операция, чтобы просто нормально жить».
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