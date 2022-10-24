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  4. Франк РИБЕРИ: «Мне нужна операция, чтобы просто нормально жить»
Италия
24 октября 2022, 23:21 |
914
0

Франк РИБЕРИ: «Мне нужна операция, чтобы просто нормально жить»

Легендарный француз – о своей травме

24 октября 2022, 23:21 |
914
0
Франк РИБЕРИ: «Мне нужна операция, чтобы просто нормально жить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Рибери

Легендарный французский хавбек Франк Рибери рассказал о травме, из-за которой был вынужден завершить карьеру:

«Три месяца назад все было отлично, но в июле я впервые почувствовал боль в колене. В стартовом матче чемпионата с «Ромой» я сыграл, несмотря на боль. Далее она становилась все сильнее. Я не считаю себя хрупким, но после этого я три дня не мог двигаться.

Врачи сказали, что все очень серьезно. Я не мог поверить, что вынужден остановиться. Я хотел определиться, когда завершу карьеру.

Менее месяца назад я побывал в Мюнхене на медицинской консультации. Я думал, что, может быть, удастся найти выход из положения. Правда в том, что мне нужна операция, чтобы просто нормально жить».

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