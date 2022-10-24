Жозе МОУРИНЬО: «Нельзя учить Роналду играть»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился своим мнением по поводу конфликта Криштиану Роналду с нынешним наставником МЮ Эриком тен Хагом:

«Тренер должен понять, что он не может учить такого футболиста, как играть. Вы не будете учить Роналду бить штрафные удары, не будете учить Ибрагимовича держать мяч на груди, не будете учить Дидье Дрогба, как играть в воздухе. Ваша задача – научить их командной игре в этом клубе».