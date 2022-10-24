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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Нельзя учить Роналду играть»
Англия
24 октября 2022, 23:03 |
1225
0

Жозе МОУРИНЬО: «Нельзя учить Роналду играть»

Португальский тренер – о конфликте в «Манчестер Юнайтед»

24 октября 2022, 23:03 |
1225
0
Жозе МОУРИНЬО: «Нельзя учить Роналду играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился своим мнением по поводу конфликта Криштиану Роналду с нынешним наставником МЮ Эриком тен Хагом:

«Тренер должен понять, что он не может учить такого футболиста, как играть. Вы не будете учить Роналду бить штрафные удары, не будете учить Ибрагимовича держать мяч на груди, не будете учить Дидье Дрогба, как играть в воздухе. Ваша задача – научить их командной игре в этом клубе».

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо Эрик тен Хаг
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Источник Sport Bible
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