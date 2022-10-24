Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
Наставник команды Эрик тен Хаг хочет встретиться с форвардом
Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сейчас отстранен от работы с первой командой и тренируется с молодежкой. Теперь стали известны условия, при которых 37-летний португалец может вернуться в основной состав.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет встретиться с Роналду. Если форвард выразит готовность оставаться игроком ротации, а не требовать постоянного места в основе, то тен Хаг вернет Роналду в первую команду.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду в январе.
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