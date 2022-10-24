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Англия
24 октября 2022, 20:36 |
1914
2

Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед

Наставник команды Эрик тен Хаг хочет встретиться с форвардом

24 октября 2022, 20:36 |
1914
2
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сейчас отстранен от работы с первой командой и тренируется с молодежкой. Теперь стали известны условия, при которых 37-летний португалец может вернуться в основной состав.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет встретиться с Роналду. Если форвард выразит готовность оставаться игроком ротации, а не требовать постоянного места в основе, то тен Хаг вернет Роналду в первую команду.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду в январе.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник The Athletic
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Veter
Как же быстро с приходом нового тренера КриРо оказался в шкуре Эдинсона Кавани
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Am
Роналдо ще може грати на високому рівні. Тен Хаг даремно вирішив показати хто головний
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