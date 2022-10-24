Анатолий ТРУБИН: «Все захотят проявить себя на молодежном Евро»
Голкипер «Шахтера» – о жеребьевке группового этапа
Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа молодежного Евро-2023:
«Группа у нас очень сильная. На выход в плей-офф будут претендовать все команды, поэтому нас ждет интересная и интригующая борьба. Все захотят проявить себя на Евро, ведь это витрина молодежного футбола. Могу точно сказать, что сборная Украины сделает все, чтобы обрадовать своих соотечественников».
Напомним, Украина U-21 на групповом этапе сыграет с Испанией, Румынией и Хорватией.
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