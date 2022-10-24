Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йовичевич рассказал, почему на матч ЛЧ против Селтика не приехал Швед
Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 21:39 | Обновлено 24 октября 2022, 21:46
2273
0

Йовичевич рассказал, почему на матч ЛЧ против Селтика не приехал Швед

Швед не сыграет из-за травмы, Назарина не заявлен на Лигу чемпионов

24 октября 2022, 21:39 | Обновлено 24 октября 2022, 21:46
2273
0
Йовичевич рассказал, почему на матч ЛЧ против Селтика не приехал Швед
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от гостевого матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Селтика», который пройдет 25 октября в Глазго:

«Полная концентрация на завтрашнем матче. Знаем, что нас ждет легендарный стадион. Мы не занимаемся тем, на что не можем влиять. Мы подходим к матчу в хорошей форме. Швед не приехал из-за травмы. А Назарина не приехал, потому что не заявлен на Лигу чемпионов.

Верим, что завтра сможем сотворить очередное чудо. Сейчас мы уже не та команда, которая была на старте сезона. Мы сильны ментально, чтобы выдержать завтра этот матч. «Селтик» – фаворит завтрашнего матча с «Шахтером».

По теме:
ФОТО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Селтиком
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «С Боруссией Дортмунд всегда было сложно»
Джо ХАРТ: «В Варшаве Шахтеру удалось забить, хотя они нанесли мало ударов»
Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Селтик - Шахтер Игор Йовичевич Марьян Швед Егор Назарина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
Футбол | 24 октября 2022, 09:50 10
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»

Генеральный директор донецкого клуба призвал отстранить Иран от мундиаля

Долгожданная победа. Кривбасс в большинстве обыграл Ингулец
Футбол | 24 октября 2022, 16:32 6
Долгожданная победа. Кривбасс в большинстве обыграл Ингулец
Долгожданная победа. Кривбасс в большинстве обыграл Ингулец

Команда Юрия Вернибуда впервые в сезоне взяла три очка

Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
Бокс | 24.10.2022, 10:40
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев»
Футбол | 24.10.2022, 21:10
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев»
Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
Бокс | 24.10.2022, 12:15
Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри, ты – боррачо»
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри, ты – боррачо»
23.10.2022, 22:00 1
Бокс
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
23.10.2022, 10:35 4
Война
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
23.10.2022, 17:33 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 уволил весь тренерский штаб первой команды
22.10.2022, 21:53 20
Футбол
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
23.10.2022, 11:00 10
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
23.10.2022, 13:07
Футбол
ФОТО. Свитолина показала комнату новорожденной дочери
ФОТО. Свитолина показала комнату новорожденной дочери
24.10.2022, 14:15
Теннис
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
23.10.2022, 00:23 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности