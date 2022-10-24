Йовичевич рассказал, почему на матч ЛЧ против Селтика не приехал Швед

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от гостевого матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Селтика», который пройдет 25 октября в Глазго:

«Полная концентрация на завтрашнем матче. Знаем, что нас ждет легендарный стадион. Мы не занимаемся тем, на что не можем влиять. Мы подходим к матчу в хорошей форме. Швед не приехал из-за травмы. А Назарина не приехал, потому что не заявлен на Лигу чемпионов.

Верим, что завтра сможем сотворить очередное чудо. Сейчас мы уже не та команда, которая была на старте сезона. Мы сильны ментально, чтобы выдержать завтра этот матч. «Селтик» – фаворит завтрашнего матча с «Шахтером».