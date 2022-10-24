Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Я стану кошмаром для УАФ»
Президент «Руху» – о телеправах на УПЛ
Президент «Руху» Григорий Козловский рассказал о том, почему его клуб не вошел в единый телепул УПЛ:
«Рух» не в пуле? Это пул не с «Рухом». Смотрите, что такое телепул? Нас сделали сепаратистами. И пошла жара. Ноги вытирают о нас. Пул состоит из нескольких вещей, это дорогое удовольствие. Первое – это телевизионные права за 1,5 миллиона – неприятное для футбола, подачка, ниже достоинства. Это неприемлемо.
УЕФА разыгрывало тендер на матч, дали малую цену и аннулировали этот тендер. Я за ночь узнал эту об этой подачке. Это нормально? Мы за пул, но давайте возьмем не Павелко, а топового специалиста, который нам все полностью проанализирует.
Давайте не проедать эти деньги, сделаем камеры, подумаем над помещением. Разве это плохая идея? А мы еще Павелко должны были отдать 10 процентов. Что это такое? Меня трудно назвать сепаратистом, мы знаем, что без единого пула у нас нет будущего. Но у некоторых президентов длинный язык, зализывает задницу Павелко и целует ее. Я теперь стану кошмаром для УАФ. Они проклянут тот день, когда затеяли эти игры».
Ранее Козловский назвал Павелко «паханом» украинского футбола.
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