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  4. Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Я стану кошмаром для УАФ»
Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 21:23 |
1135
6

Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Я стану кошмаром для УАФ»

Президент «Руху» – о телеправах на УПЛ

24 октября 2022, 21:23 |
1135
6
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Я стану кошмаром для УАФ»
YouTube. Григорий Козловский

Президент «Руху» Григорий Козловский рассказал о том, почему его клуб не вошел в единый телепул УПЛ:

«Рух» не в пуле? Это пул не с «Рухом». Смотрите, что такое телепул? Нас сделали сепаратистами. И пошла жара. Ноги вытирают о нас. Пул состоит из нескольких вещей, это дорогое удовольствие. Первое – это телевизионные права за 1,5 миллиона – неприятное для футбола, подачка, ниже достоинства. Это неприемлемо.

УЕФА разыгрывало тендер на матч, дали малую цену и аннулировали этот тендер. Я за ночь узнал эту об этой подачке. Это нормально? Мы за пул, но давайте возьмем не Павелко, а топового специалиста, который нам все полностью проанализирует.

Давайте не проедать эти деньги, сделаем камеры, подумаем над помещением. Разве это плохая идея? А мы еще Павелко должны были отдать 10 процентов. Что это такое? Меня трудно назвать сепаратистом, мы знаем, что без единого пула у нас нет будущего. Но у некоторых президентов длинный язык, зализывает задницу Павелко и целует ее. Я теперь стану кошмаром для УАФ. Они проклянут тот день, когда затеяли эти игры».

Ранее Козловский назвал Павелко «паханом» украинского футбола.

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Григорий Козловский Рух Львов Украинская Премьер-лига телепул Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
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Источник ФК Рух Львов
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Комментарии 6
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Gargantua
Гриша, вы с Павелко два сапога пара.  Два унылых афериста.
как символ нашего футбола.
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+1
IgorDK
Всі проблеми в  нашому футболі виникають навколо однієї людини - Павелко. Поки цей кадр буде робити вигляд, що щось робить корисне для футболу, до тих пір в нас будуть виникати подібні конфлікти. Павелко і ко треба гнати в шию, поки ще є футбол у тому вигляді які є зараз, бо той в своє болото затягне всіх за собою.
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Veter
Чёрный плащ!
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Burevestnik
чекаємо на продовження.
Мабуть Павелко напише чолобитну до суду за наклеп  і  т.п. 
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