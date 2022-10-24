Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ
Григорий Козловский высказал все, что думает о Андрее Павелко и его помощниках
Президент «Руха» Григорий Козловский подверг жесткой критике руководство украинского футбола.
«В нашем футболе образовалась организованная преступная группа, которая называется УАФ. Руководит этим «ОПГ УАФ» Павелко – пахан украинского футбола и король всего футбола.
Правая и левая рука Павелко – Алан Плиев, бывший охранник. Они и Вадим Костюченко – три человека, управляющих футболом, но никакого отношения к нему не имеющих. Это люди, паразитирующие на футболе и создавшие монополию.
Таких Павелко, Костюченко и Плиевых еще может быть много, но мы должны все сделать, чтобы они больше не появлялись в украинском футболе. Андрей Васильевич, готовьте попкорн.
Рыба гниет с головы. У нашей рыбы голова уже сгнила и отлетела», – сказал Козловский.
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