Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ

Президент «Руха» Григорий Козловский подверг жесткой критике руководство украинского футбола.

«В нашем футболе образовалась организованная преступная группа, которая называется УАФ. Руководит этим «ОПГ УАФ» Павелко – пахан украинского футбола и король всего футбола.

Правая и левая рука Павелко – Алан Плиев, бывший охранник. Они и Вадим Костюченко – три человека, управляющих футболом, но никакого отношения к нему не имеющих. Это люди, паразитирующие на футболе и создавшие монополию.

Таких Павелко, Костюченко и Плиевых еще может быть много, но мы должны все сделать, чтобы они больше не появлялись в украинском футболе. Андрей Васильевич, готовьте попкорн.

Рыба гниет с головы. У нашей рыбы голова уже сгнила и отлетела», – сказал Козловский.