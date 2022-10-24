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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 13:08 | Обновлено 24 октября 2022, 13:17
1173
5

Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ

Григорий Козловский высказал все, что думает о Андрее Павелко и его помощниках

24 октября 2022, 13:08 | Обновлено 24 октября 2022, 13:17
1173
5
Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ
ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский подверг жесткой критике руководство украинского футбола.

«В нашем футболе образовалась организованная преступная группа, которая называется УАФ. Руководит этим «ОПГ УАФ» Павелко – пахан украинского футбола и король всего футбола.

Правая и левая рука Павелко – Алан Плиев, бывший охранник. Они и Вадим Костюченко – три человека, управляющих футболом, но никакого отношения к нему не имеющих. Это люди, паразитирующие на футболе и создавшие монополию.

Таких Павелко, Костюченко и Плиевых еще может быть много, но мы должны все сделать, чтобы они больше не появлялись в украинском футболе. Андрей Васильевич, готовьте попкорн.

Рыба гниет с головы. У нашей рыбы голова уже сгнила и отлетела», – сказал Козловский.

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Андрей Павелко Рух Львов Григорий Козловский
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Источник ФК Рух Львов
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AK.228
Один злодій кричить «тримай» в бік іншого злодія 😂
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+1
DK1961
Он прав 100%. Но павелки выплывают при любой украинской власти, как и содержащий их ХОЗЯИН. Думаю не трудно догадаться, КАК им это удается...
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+1
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Gargantua
похоже, что по Павелко решение уже есть
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0
KOT
По факту, с Павелко наш футбол настолько деградировал, что хуже быть не может 
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0
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