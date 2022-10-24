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Лига чемпионов
24 октября 2022, 21:03 |
169
0

Украинские дети выведут футболистов на поле в матче Селтик – Шахтер

Красивый жест от шотландского клуба

24 октября 2022, 21:03 |
169
0
Украинские дети выведут футболистов на поле в матче Селтик – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 25 октября, «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов в Глазго сыграет с «Селтиком». Шотландский клуб официально объявил, что перед стартом матча игроков обеих команд на поле выведут украинские дети.

Они были отобраны среди украинских беженцев, после начала полномасштабной войны в Украине выехавших в Шотландию. Также «Селтик» подарит несколько сотен билетов на матч украинским беженцам.

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Селтик Шахтер Донецк Селтик - Шахтер Лига чемпионов российско-украинская война беженцы
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Источник ФК Селтик
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