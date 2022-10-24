Лига чемпионов24 октября 2022, 21:03 |
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Украинские дети выведут футболистов на поле в матче Селтик – Шахтер
Красивый жест от шотландского клуба
24 октября 2022, 21:03 |
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Завтра, 25 октября, «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов в Глазго сыграет с «Селтиком». Шотландский клуб официально объявил, что перед стартом матча игроков обеих команд на поле выведут украинские дети.
Они были отобраны среди украинских беженцев, после начала полномасштабной войны в Украине выехавших в Шотландию. Также «Селтик» подарит несколько сотен билетов на матч украинским беженцам.
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