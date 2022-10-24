У Днепра-1 кадровые проблемы. Три ключевых игрока не сыграют с Аполлоном
Матч 5-го тура ЛК пропустят Доминго Бланко, Артем Громов, Алексей Гуцуляк
У «Днепра-1» возникли кадровые проблемы перед матчем Лиги конференций против кипрского «Аполлона» (27 октября).
Один из лидеров команды Доминго Бланко получил серьезную травму в матче с «Ингульцем» и пропустит 6 недель.
Он не сыграет в решающих матчах Лиги конференций и заключительных в этом году турах УПЛ, в том числе против «Шахтера» (19 ноября).
Также до конца года сломался хавбек клуба из Днепра Артем Громов, информирует KDK. Алексей Гуцуляк из-за повреждения пропустит как минимум матч с «Аполлоном».
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