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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 20:50 | Обновлено 24 октября 2022, 21:07
528
1

У Днепра-1 кадровые проблемы. Три ключевых игрока не сыграют с Аполлоном

Матч 5-го тура ЛК пропустят Доминго Бланко, Артем Громов, Алексей Гуцуляк

24 октября 2022, 20:50 | Обновлено 24 октября 2022, 21:07
528
1
У Днепра-1 кадровые проблемы. Три ключевых игрока не сыграют с Аполлоном
Facebook. Доминго Бланко

У «Днепра-1» возникли кадровые проблемы перед матчем Лиги конференций против кипрского «Аполлона» (27 октября).

Один из лидеров команды Доминго Бланко получил серьезную травму в матче с «Ингульцем» и пропустит 6 недель.

Он не сыграет в решающих матчах Лиги конференций и заключительных в этом году турах УПЛ, в том числе против «Шахтера» (19 ноября).

Также до конца года сломался хавбек клуба из Днепра Артем Громов, информирует KDK. Алексей Гуцуляк из-за повреждения пропустит как минимум матч с «Аполлоном».

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Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - Аполлон травма Доминго Бланко Артем Громов Алексей Гуцуляк
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