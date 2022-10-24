Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич поддержал мнение генерального директора клуба Сергея Палкина.

Палкин призвал запретить сборной Ирана выступать на чемпионат мира 2022, а вместо нее включить сборную Украины.

Йовичевич: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев. ФИФА должна отреагировать на участие сборной в ЧМ-2022».