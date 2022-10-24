Лига чемпионов24 октября 2022, 21:10 | Обновлено 24 октября 2022, 21:39
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ЙОВИЧЕВИЧ: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев»
Палкин призвал запретить сборной Ирана выступать на чемпионат мира 2022
24 октября 2022, 21:10 | Обновлено 24 октября 2022, 21:39
791
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Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич поддержал мнение генерального директора клуба Сергея Палкина.
Палкин призвал запретить сборной Ирана выступать на чемпионат мира 2022, а вместо нее включить сборную Украины.
Йовичевич: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев. ФИФА должна отреагировать на участие сборной в ЧМ-2022».
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Бокс
Ну запретят тем играть.
А дроны как клепали, так и будут клепать на каком то заводике в горах.