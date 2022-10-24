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Лига чемпионов
24 октября 2022, 21:10 | Обновлено 24 октября 2022, 21:39
791
4

ЙОВИЧЕВИЧ: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев»

Палкин призвал запретить сборной Ирана выступать на чемпионат мира 2022

24 октября 2022, 21:10 | Обновлено 24 октября 2022, 21:39
791
4
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев»
ФК Шахтер. Палкин, Йовичевич, Срна

Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич поддержал мнение генерального директора клуба Сергея Палкина.

Палкин призвал запретить сборной Ирана выступать на чемпионат мира 2022, а вместо нее включить сборную Украины.

Йовичевич: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев. ФИФА должна отреагировать на участие сборной в ЧМ-2022».

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Иран Сергей Палкин Шахтер Донецк сборная Украины по футболу сборная Ирана по футболу ЧМ-2022 по футболу российско-украинская война Игор Йовичевич Селтик - Шахтер
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Veter
Какое отношение имеет продажа дронов к сборной Ирана по футболу? 
Ну запретят тем играть.
А дроны как клепали, так и будут клепать на каком то заводике в горах.
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