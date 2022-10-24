ОФИЦИАЛЬНО. Соболь продлил контракт с Брюгге

Бельгийский клуб «Брюгге» и украинский защитник Эдуард Соболь заключили новый контакт.

Обновленное соглашение 27-летнего уроженца Запорожской области с «черно-синими» будет действовать до лета 2025 года.

Соболь защищает цвета «Брюгге» с 2019 года. На его счету более 120 матчей за команду. Украинец с «Брюгге» трижды становился чемпионом Бельгии и выиграл один раз Суперкубок страны.

Напомним, не так давно Эдуард Соболь отметился чудо-голом в матче против «Мехелена», за что вошел в символическую сборную тура в Бельгии.