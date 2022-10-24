Ничья Динамо, дебют тренера Эдмара, первая победа Вернидуба

По не очень приятной традиции, и девятый тур получился неполным: матч «Минай» – «Шахтер» перенесен на позже по просьбе донецкого клуба. Очередной невзрачный поединок от «Динамо»: в этот раз команда Луческу не смогла переиграть «Ворсклу». «Днепр-1» в непростом поединке победил «Металлист» и снова единолично возглавил турнирную таблицу.

Перенос тура

Тур снова неполный. В этот раз не сыграл «Шахтер». «Горняки» попросили сместить их игру против «Миная» на более поздний срок. И закарпатский клуб, и УПЛ пошли навстречу «оранжево-черным». Аргументация «Шахтера» – лучше подготовиться к матчу Лиги чемпионов против «Селтика».

Гол тура

Шикарный мяч в ворота «Львова» забил Цуриков. Защитник «Александрии» получил фланговую передачу от Калитвинцева буквально на самом углу штрафной площадки, и не дав мячу опуститься на землю, сильным ударом в дальний угол ворот поставил победную точку в игре. Голкипер львовян Ильющенков не имел ни малейшего шанса помочь своим партнерам.

Матч тура

Ранее вывеска у этого матча была бы очень громкой. Но сейчас игра «Динамо» против «Ворсклы» – матч двух середняков. Хотя это и звучит очень неожиданно. Тем не менее, более резонансной вывески в туре не нашлось.

Игра вряд ли оправдала ожидания, ведь обеим командам кровь из носа нужна была победа. Но на три очка ни подопечные Луческу, ни подопечные Скрипника не наиграли. По статистическим показателям лучше были киевляне, но сломить сопротивление гостей они так и не смогли.

Юбиляр тура

Игра против «Динамо» для капитана «Ворсклы» Чеснакова стала особенной. А точнее – юбилейной: 34-летний центрбек провел 400-й поединок за полтавскую команду. И, похоже, на достигнутом останавливаться не собирается. Наши поздравления!

Промах тура

Практически стопроцентный шанс выйти вперед в игре против «Ворсклы» упустил в начале второго тайма полузащитник «Динамо» Караваев. Александр получил отличную передачу от Гармаша, красиво обыграл голкипера «Ворсклы» Ризныка и бил уже в пустые ворота. Но почему-то пробил мимо цели.

Рикошет тура

Именно рикошет помог «Заре» на выезде справиться с «Вересом». Матч не изобиловал опасными моментами. И ничья наверняка была бы справедливым итогом этого упорного, но малоинтересного поединка. Но в ход игры вмешался его величество случай. На 73-й минуте Антюх, протащив мяч практически от центра поля, нанес сильный удар по воротам. Скорее всего, голкипер «Вереса» справился бы с этим ударом. Но мяч от ноги защитника Вовченко по высокой дуге опустился за «шиворот» Когуту.

«Дерби» тура

Наряду с противостоянием «Динамо» и «Шахтера», матчи между командами из Харькова и Днепра тоже стали классикой украинского футбола. Сейчас от той классики осталось, скорее, воспоминания, однако игра между «Днепром-1» и «Металлистом» получилась боевой. Не в последнюю очередь и потому, что нынешний наставник днепрян Кучер в прошлом сезоне работал в «Металлисте». Как и его друг и коллега Красников.

Свои дежурные три очка добыл «Днепр-1». Когут воспользовался блестящей передачей Пихаленка и «пробил» голкипера.

Удаление тура

За минуту до конца основного времени матча «Металлист» – «Днепр-1» номинальные хозяева матча остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кныш. Справедливость наказания не вызывает сомнений: Даниил очень грубо прыгнул двумя ногами на соперника. И лишь по счастливой случайности Бабенко удалось избежать серьезной травмы.

Дебют тура

Накануне поединка против «Руха» весь тренерский штаб «Металлиста-1925» во главе с Валерием Кривенцовым был отправлен в отставку. К поединку против команды Кучука харьковчан готовил Эдмар – знаменитый в недалеком прошлом полузащитник «Металлиста» и сборной Украины.

Первый блин для натурализованного бразильца получился весьма съедобным: его подопечные сумели уйти от поражения и завоевали ничью на последних минутах встречи.

Паузы тура

«Кривбасс» с «Ингульцом» отыграли всего 25 минут матча, после чего были вынуждены покинуть поле НСК «Олимпийский» по причине воздушной тревоги. Пауза получилась весьма серьезная – больше часа.

На целый час по причине воздушной тревоги был смещен старт матча «Колос» – «Черноморец». Планировали начать играть в 15.00, а начали – в 16.00.

Победа тура

В минувшем туре после поражения от «Александрии» наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб намекнул о своей возможной отставке. Дескать, лучше поменять одного тренера, чем менять многих игроков. Тем не менее, именитый наставник продолжил работать с криворожской командой. И сумел добыть для нее первую победу в новом сезоне: «Кривбасс» одолел «Ингулец» 2:1.

Символическая сборная тура: Ризнык – Пердута, Адамюк, Цуриков – Довгий, Пихаленок, Антюх, Калитвинцев, Буяльский – Дебелко, Довбик.