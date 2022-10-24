Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
Виктор Вацко рассказал о ситуации в клубе
По информации журналиста Виктора Вацко, в контракте тренера «Динамо» Мирчи Луческу большая компенсация, поэтому руководство клуба не торопится с увольнением опытного наставника.
«Экономический аспект — самый важный. Насколько я знаю, «Динамо» и Луческу, возможно, уже и бы и расстались, но есть один нюанс. Если Луческу подаст в отставку, то не получит компенсацию. А там интересная для тренера компенсация в случае увольнения со стороны клуба».
«Лично меня не покидает ощущение, что не только в Луческу проблема. Если бы он имел возможность привлечь свежую кровь, то мог бы показать, что еще есть порох».
«Почему он не может привлечь новых игроков? Из-за экономической ситуации, из-за войны», — сказал Вацко.
Киевляне в четырех матчах группы Лиги Европы не набрали ни одного очка, а в УПЛ идут только на 8-м месте.
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