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25.10.2022 22:00 - : -
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Лига чемпионов
24 октября 2022, 17:23 | Обновлено 24 октября 2022, 17:26
345
0

Селтик – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 октября в 22:00 матч 5-го тура Лиги чемпионов

24 октября 2022, 17:23 | Обновлено 24 октября 2022, 17:26
345
0
Селтик – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1).

Команда Игора Йовичевича занимает третье место в турнирной таблице группы F.

  • Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

Селтик – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Селтик Шахтер Донецк смотреть онлайн Лига чемпионов Селтик - Шахтер
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Источник Sport.ua
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