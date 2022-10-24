Лига Чемпионов
25.10.2022 22:00 - : -
Лига чемпионов24 октября 2022, 17:23 | Обновлено 24 октября 2022, 17:26
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Селтик – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 октября в 22:00 матч 5-го тура Лиги чемпионов
24 октября 2022, 17:23 | Обновлено 24 октября 2022, 17:26
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25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1).
Команда Игора Йовичевича занимает третье место в турнирной таблице группы F.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Селтик – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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