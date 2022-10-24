25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».

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Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1).

Команда Игора Йовичевича занимает третье место в турнирной таблице группы F.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

Селтик – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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