ВИДЕО. Кривбасс прорвало. Форвард Дебелко забил дважды за три минуты

В матче чемпионата Украины «Кривбасс» — «Ингулец» хозяева оформили два гола в течение трех минут. Дубль сделал нападающий Роман Дебелко, который дважды удачно пробил головой.

«Кривбасс» до этого матча в 7 турах забил всего 2 гола.

Команда выиграла 2:1 и добыла свою первую в сезоне победу.