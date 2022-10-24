Украина. Премьер лига24 октября 2022, 16:28 | Обновлено 24 октября 2022, 16:39
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ВИДЕО. Кривбасс прорвало. Форвард Дебелко забил дважды за три минуты
Команда Юрия Вернидуба оформила два гола за 3 минуты
24 октября 2022, 16:28 | Обновлено 24 октября 2022, 16:39
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В матче чемпионата Украины «Кривбасс» — «Ингулец» хозяева оформили два гола в течение трех минут. Дубль сделал нападающий Роман Дебелко, который дважды удачно пробил головой.
«Кривбасс» до этого матча в 7 турах забил всего 2 гола.
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