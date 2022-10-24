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  4. ВИДЕО. Кривбасс прорвало. Форвард Дебелко забил дважды за три минуты
Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 16:28 | Обновлено 24 октября 2022, 16:39
363
0

ВИДЕО. Кривбасс прорвало. Форвард Дебелко забил дважды за три минуты

Команда Юрия Вернидуба оформила два гола за 3 минуты

24 октября 2022, 16:28 | Обновлено 24 октября 2022, 16:39
363
0
ВИДЕО. Кривбасс прорвало. Форвард Дебелко забил дважды за три минуты
ФК Кривбасс

В матче чемпионата Украины «Кривбасс» — «Ингулец» хозяева оформили два гола в течение трех минут. Дубль сделал нападающий Роман Дебелко, который дважды удачно пробил головой.

«Кривбасс» до этого матча в 7 турах забил всего 2 гола.

Команда выиграла 2:1 и добыла свою первую в сезоне победу.

По теме:
Долгожданная победа. Кривбасс в большинстве обыграл Ингулец
Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка
Кривбасс – Ингулец – 2:1. Текстовая трансляция матча
Кривбасс Кривой Рог Роман Дебелко чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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