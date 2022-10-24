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Молодежные турниры
24 октября 2022, 15:29 |
314
0

Георгий СУДАКОВ: «Украине U-21 по силам выиграть группу на Евро-2023»

Команда сыграет с Испанией, Хорватией и Румынией

24 октября 2022, 15:29 |
314
0
Георгий СУДАКОВ: «Украине U-21 по силам выиграть группу на Евро-2023»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков оценил жеребьевку финальной части Евро-2023, где команде выпало сыграть против Испании, Румынии и Хорватии.

«Жеребьевка могла быть и хуже, и лучше, но я рад, что из второй корзины нам выпала Румыния. Хорватия – не подарок, а Испания будет считаться фаворитом нашей группы. Однако считаю, что соперники у нас примерно одного уровня, со всеми можно играть и побеждать».

«Думаю, нам по силам занять первое место в группе, но это при условии, что нам удастся показать свой лучший футбол», — сказал Судаков.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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