Георгий СУДАКОВ: «Украине U-21 по силам выиграть группу на Евро-2023»
Команда сыграет с Испанией, Хорватией и Румынией
Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков оценил жеребьевку финальной части Евро-2023, где команде выпало сыграть против Испании, Румынии и Хорватии.
«Жеребьевка могла быть и хуже, и лучше, но я рад, что из второй корзины нам выпала Румыния. Хорватия – не подарок, а Испания будет считаться фаворитом нашей группы. Однако считаю, что соперники у нас примерно одного уровня, со всеми можно играть и побеждать».
«Думаю, нам по силам занять первое место в группе, но это при условии, что нам удастся показать свой лучший футбол», — сказал Судаков.
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