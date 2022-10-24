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24 октября 2022, 14:15 | Обновлено 24 октября 2022, 14:27
2564
0

ФОТО. Свитолина показала комнату новорожденной дочери

Украинская теннисистка наслаждается материнством

24 октября 2022, 14:15 | Обновлено 24 октября 2022, 14:27
2564
0
ФОТО. Свитолина показала комнату новорожденной дочери
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена ее новорожденная дочь.

«Наше уютное воскресенье дома», – подписала снимки известная спортсменка.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса, родилась дочка, которую назвали Скай.

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Источник Sport.ua
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