Другие новости24 октября 2022, 14:15 | Обновлено 24 октября 2022, 14:27
2564
0
ФОТО. Свитолина показала комнату новорожденной дочери
Украинская теннисистка наслаждается материнством
24 октября 2022, 14:15 | Обновлено 24 октября 2022, 14:27
2564
0
28-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена ее новорожденная дочь.
«Наше уютное воскресенье дома», – подписала снимки известная спортсменка.
Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса, родилась дочка, которую назвали Скай.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 октября 2022, 14:40 6
Клуб не уделяет этому большого внимания
Война | 24 октября 2022, 02:45 0
Борис Джонсон отказался участвовать в выборах лидера консерваторов Британии
Футбол | 24.10.2022, 15:00
Теннис | 24.10.2022, 07:25
Футбол | 23.10.2022, 16:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.10.2022, 10:35 4
23.10.2022, 14:50 5
23.10.2022, 19:00 4
23.10.2022, 05:10 27
23.10.2022, 13:26 7
22.10.2022, 19:21 10
23.10.2022, 22:00 1
22.10.2022, 21:53 20