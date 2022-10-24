ФОТО. Свитолина показала комнату новорожденной дочери

28-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена ее новорожденная дочь.

«Наше уютное воскресенье дома», – подписала снимки известная спортсменка.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса, родилась дочка, которую назвали Скай.