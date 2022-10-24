Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Верю, что в следующем году буду играть классно»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась мнениями по поводу своих выступлений в этом сезоне и рассказала о планах на будущее.

«Это был такой тренировочный год для меня, поэтому думаю, что следующий год я буду играть классно. Я не могу однозначно это утверждать, но я в это верю. Да, сейчас мне нелегко, у меня такой рейтинг, что надо играть 25-ки. Здесь либо принимать свой рейтинг, либо не играть. Я была около первой сотни. Я понимаю, какой там уровень. Надо просто немного времени, выдержки и работы.

Уже жду следующего матча в Кубке Билли Джин Кинг. У меня был очень классный опыт в апреле. Я впервые играла за сборную одиночный матч. Не знаю, поставят ли меня играть в этот раз, но я думаю, что я буду готова. Победа после поражения означала для меня очень много. Я до сих пор вспоминаю тот матч, иногда просматриваю на YouTube яркие моменты, чтобы напомнить себе, что я могу. У меня довольно сложный год, как, наверное, для всех украинцев. Но я не хочу говорить, что вот у меня был такой тяжелый год в теннисе, что я 320-я в рейтинге. Я не хочу это оправдывать войной. Да, она продолжается. Что я могу сделать? Я делаю, что могу, помогаю своим родным и помогаю себе быть в каком-нибудь ресурсе», – сказала Завацкая.

На прошлой неделе Катарина дошла до финала 25-тысячника в Португалии.