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Италия
24 октября 2022, 11:51 | Обновлено 24 октября 2022, 12:16
104
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы не дали Роме сидеть в защите и контратаковать»

Наставник «Наполи» – о победе над римлянами

24 октября 2022, 11:51 | Обновлено 24 октября 2022, 12:16
104
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы не дали Роме сидеть в защите и контратаковать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ромой» (1:0) в матче 11-го тура Серии А.

«Не хочу обсуждать комментарии Моуринью или чьи-либо еще. Я хочу сам проанализировать игру. «Рома» подготовила для нас много ловушек, но моя команда здорово во всем разобралась, хотя и допустила несколько ошибок, пытаясь начать атаки от своей штрафной и затем стараясь без потери структуры выкрутиться из сложных ситуаций.

Мы создали два-три голевых момента, за счет которых добились победы, и не позволили «Роме» сделать ничего из того, в чем она хороша, то есть не дали ей сидеть в защите и контратаковать.

Со стороны могло показаться, что «Рома» просто выбивала мяч вперед в надежде на форвардов, но на самом деле в этих действиях есть определенная тактика. Но мы смогли победить, даже перестроившись на немного непривычный нам стиль. И за это мою команду следует особо похвалить», - сказал Спаллетти.

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Лучано Спаллетти Наполи Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник DAZN
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