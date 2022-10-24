Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мы не дали Роме сидеть в защите и контратаковать»
Наставник «Наполи» – о победе над римлянами
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ромой» (1:0) в матче 11-го тура Серии А.
«Не хочу обсуждать комментарии Моуринью или чьи-либо еще. Я хочу сам проанализировать игру. «Рома» подготовила для нас много ловушек, но моя команда здорово во всем разобралась, хотя и допустила несколько ошибок, пытаясь начать атаки от своей штрафной и затем стараясь без потери структуры выкрутиться из сложных ситуаций.
Мы создали два-три голевых момента, за счет которых добились победы, и не позволили «Роме» сделать ничего из того, в чем она хороша, то есть не дали ей сидеть в защите и контратаковать.
Со стороны могло показаться, что «Рома» просто выбивала мяч вперед в надежде на форвардов, но на самом деле в этих действиях есть определенная тактика. Но мы смогли победить, даже перестроившись на немного непривычный нам стиль. И за это мою команду следует особо похвалить», - сказал Спаллетти.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 23 октября на Sport.ua
Наставник оценил матч УПЛ