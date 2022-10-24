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  4. Вместе с Холандом. Миколенко попал в символическую сборную 13-го тура АПЛ
Англия
24 октября 2022, 11:32 |
708
2

Вместе с Холандом. Миколенко попал в символическую сборную 13-го тура АПЛ

Виталий провел неплохой матч за «Эвертон» против «Кристал Пэлас»

24 октября 2022, 11:32 |
708
2
Вместе с Холандом. Миколенко попал в символическую сборную 13-го тура АПЛ
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Украинский защитник английского футбольного клуба «Эвертон» Виталий Миколенко благодаря неплохому матчу против «Кристал Пэлас» (3:0) попал в символическую сборную 13-го тура АПЛ.

Виталий – единственный представитель «Эвертона» в сборной тура.

Отметим, что украинец принял участие во втором голе своей команды, когда после его удара голкипер «Кристал Пелас» отбил мяч на ногу Энтони Гордону, который и забил гол.

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Виталий Миколенко Эрлинг Холанд символическая сборная Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кристал Пэлас
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Источник BBC
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Комментарии 2
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AK.228
Круто, молодець!
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0
Gargantua
за него Лавочкин очень переживает ))
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-1
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