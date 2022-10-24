Вместе с Холандом. Миколенко попал в символическую сборную 13-го тура АПЛ

Украинский защитник английского футбольного клуба «Эвертон» Виталий Миколенко благодаря неплохому матчу против «Кристал Пэлас» (3:0) попал в символическую сборную 13-го тура АПЛ.

Виталий – единственный представитель «Эвертона» в сборной тура.

Отметим, что украинец принял участие во втором голе своей команды, когда после его удара голкипер «Кристал Пелас» отбил мяч на ногу Энтони Гордону, который и забил гол.