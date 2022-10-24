Англия24 октября 2022, 11:32 |
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Вместе с Холандом. Миколенко попал в символическую сборную 13-го тура АПЛ
Виталий провел неплохой матч за «Эвертон» против «Кристал Пэлас»
24 октября 2022, 11:32 |
708
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Украинский защитник английского футбольного клуба «Эвертон» Виталий Миколенко благодаря неплохому матчу против «Кристал Пэлас» (3:0) попал в символическую сборную 13-го тура АПЛ.
Виталий – единственный представитель «Эвертона» в сборной тура.
Отметим, что украинец принял участие во втором голе своей команды, когда после его удара голкипер «Кристал Пелас» отбил мяч на ногу Энтони Гордону, который и забил гол.
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Комментарии 2
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Круто, молодець!
за него Лавочкин очень переживает ))
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