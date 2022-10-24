Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Селтик – Шахтер

Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначение судей на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Шахтером».

Главным арбитром встречи будет 36-летний Сердар Гезюбююк из Нидерландов. На линиях ему помогут нго соотечественники Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертый арбитр – Йерун Мансхот.

За систему VAR будет отвечать Деннис Хиглер, а его ассистент — Пол ван Букел. Оба также из Нидерландов.

Поединок «Селтик» – «Шахтер» состоится уже завтра, 25 октября. Игра пройдет на домашнем стадионе «Селтика» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Интересно то, что не так давно Гезюбююк судил домашний матч «Динамо» с «Ренном» (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.