Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Селтик – Шахтер
Лига чемпионов
24 октября 2022, 10:26 |
262
0

Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Селтик – Шахтер

Судьи из Нидерландов

24 октября 2022, 10:26 |
262
0
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Селтик – Шахтер
УЕФА. Сердар Гезюбююк

Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначение судей на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Шахтером».

Главным арбитром встречи будет 36-летний Сердар Гезюбююк из Нидерландов. На линиях ему помогут нго соотечественники Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертый арбитр – Йерун Мансхот.

За систему VAR будет отвечать Деннис Хиглер, а его ассистент — Пол ван Букел. Оба также из Нидерландов.

Поединок «Селтик» – «Шахтер» состоится уже завтра, 25 октября. Игра пройдет на домашнем стадионе «Селтика» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Интересно то, что не так давно Гезюбююк судил домашний матч «Динамо» с «Ренном» (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

По теме:
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
Шахтер летит в Шотландию. Йовичевич взял 26 игроков на матч против Селтика
судейские назначения Селтик Шахтер Донецк Селтик - Шахтер Лига чемпионов Сердар Гезюбююк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
Футбол | 23 октября 2022, 13:26 6
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема
МЮ готов отпустить Роналду бесплатно. Но есть проблема

Звездным португальцем никто не интересуется

Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Война | 23 октября 2022, 10:35 3
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку

Не собирается бегать

Ман Сити и Ливерпуль интересуются звездой Наполи
Футбол | 24.10.2022, 07:41
Ман Сити и Ливерпуль интересуются звездой Наполи
Ман Сити и Ливерпуль интересуются звездой Наполи
ВИДЕО. Игрок Шахтера принес ничью команде в чемпионате Бразилии
Футбол | 24.10.2022, 09:15
ВИДЕО. Игрок Шахтера принес ничью команде в чемпионате Бразилии
ВИДЕО. Игрок Шахтера принес ничью команде в чемпионате Бразилии
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
Футбол | 23.10.2022, 13:07
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
23.10.2022, 11:00 10
Футбол
ВИДЕО. Чарльз Оливейра проиграл сабмишном главный бой UFC 280
ВИДЕО. Чарльз Оливейра проиграл сабмишном главный бой UFC 280
23.10.2022, 00:10 1
MMA
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
23.10.2022, 05:10 27
Футбол
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри сошел с ума»
22.10.2022, 10:31
Бокс
Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри
Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри
23.10.2022, 00:51 1
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нам тяжело без Забарного, Бущана и Шапаренко»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нам тяжело без Забарного, Бущана и Шапаренко»
23.10.2022, 16:15 18
Футбол
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
ФОТО. Усик встретился с актером, который играл антагониста в фильме Рокки 4
23.10.2022, 00:23 6
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
23.10.2022, 19:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности