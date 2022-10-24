Дмитрий РИЗНЫК: «Все выложились и добились достойного результата в Киеве»

Вратарь полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал результат матч 9-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:

— Позитивный результат для нашей команды. Настраивались на серьезный бой. Полагаю, все выложились и добились достойного результата в Киеве.

— Гол ты пропустил буквально из ничего...

— Да, там нужно еще раз все пересмотреть. Очень простой мяч пропустили.

— То, что Юрченко сравнял счет в конце первого тайма, сильно вам помогло в итоге?

— Инициатива перешла к нам после того, как мы сравняли счет. Проигрывать всегда неприятно. Забивать грандам нашего футбола всегда сложно. Но мы смогли отыграться.

— У хозяев был момент во втором тайме, когда мог забивать Александр Караваев. Ты смог отбить мяч в том эпизоде?

— Нет-нет. Саша пробил рядом со штангой.

— Многие специалисты считают, что «Ворскла», по своему потенциалу должна быть в тройке или пятерку лучших команд украинской Премьер-лиги. Почему не получается подняться вверх, в турнирной таблице?

— У нас очень много изменений в составе произошло летом. Нужно сделать определенные выводы, сыграться и постараться действовать лучше.

— Юрий Максимов и Виктор Скрипник — разные тренеры?

— Конечно. У всех разный подход к работе. У всех свое видение футбола.

— Не так много осталось матчей провести в первой части сезона. Сколько очков хотите завоевать в этих играх?

— Хотим набрать максимум. В каждом матче нужно настраиваться на победу.

Отметим, что матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу «Динамо» – «Ворскла» завершился со счетом 1:1.