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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Все выложились и добились достойного результата в Киеве»
Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 10:15 |
89
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Все выложились и добились достойного результата в Киеве»

Вратарь полтавской «Ворсклы» прокомментировал ничью в матче с киевским «Динамо»

24 октября 2022, 10:15 |
89
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Все выложились и добились достойного результата в Киеве»
Instagram. Дмитрий Ризнык

Вратарь полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал результат матч 9-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:

— Позитивный результат для нашей команды. Настраивались на серьезный бой. Полагаю, все выложились и добились достойного результата в Киеве.

— Гол ты пропустил буквально из ничего...

— Да, там нужно еще раз все пересмотреть. Очень простой мяч пропустили.

— То, что Юрченко сравнял счет в конце первого тайма, сильно вам помогло в итоге?

— Инициатива перешла к нам после того, как мы сравняли счет. Проигрывать всегда неприятно. Забивать грандам нашего футбола всегда сложно. Но мы смогли отыграться.

— У хозяев был момент во втором тайме, когда мог забивать Александр Караваев. Ты смог отбить мяч в том эпизоде?

— Нет-нет. Саша пробил рядом со штангой.

— Многие специалисты считают, что «Ворскла», по своему потенциалу должна быть в тройке или пятерку лучших команд украинской Премьер-лиги. Почему не получается подняться вверх, в турнирной таблице?

— У нас очень много изменений в составе произошло летом. Нужно сделать определенные выводы, сыграться и постараться действовать лучше.

— Юрий Максимов и Виктор Скрипник — разные тренеры?

— Конечно. У всех разный подход к работе. У всех свое видение футбола.

— Не так много осталось матчей провести в первой части сезона. Сколько очков хотите завоевать в этих играх?

— Хотим набрать максимум. В каждом матче нужно настраиваться на победу.

Отметим, что матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу «Динамо» – «Ворскла» завершился со счетом 1:1.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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