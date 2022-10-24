Рейтинг WTA. Пегула поднялась в тройку, Бадоса и Контавейт покинули топ-10

На прошлой неделе женщины сыграли турнир категории WTA 1000 в Мексике. Победительницей соревнований в Гвадалахаре стала американка Джессика Пегула, которая благодаря этому успеху дебютировала в топ-3 мирового рейтинга. Финалистка Мария Саккари вернулась в первую пятерку.

Личный рекорд обновила Кори Гауфф, которая поднялась на четвертую позицию. Каролина Гарсия с десятой позиции переместилась на шестую, Паула Бадоса и Анетт Контавейт покинули топ-10.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то немного улучшили свои позиции Даяна Ястремская и Дарья Снигур. У остальных наших теннисисток из топ-200 ситуация хуже.

Украинки в рейтинге WTA





Людмила Киченок сохранила десятую строчку в парном рейтинге.

Топ-10 парного рейтинга WTA

По результатам чемпионской гонки определились все восемь участниц Итогового турнира.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA