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  4. Рейтинг WTA. Пегула поднялась в тройку, Бадоса и Контавейт покинули топ-10
WTA
24 октября 2022, 09:40 |
149
0

Рейтинг WTA. Пегула поднялась в тройку, Бадоса и Контавейт покинули топ-10

Кори Гауфф обновила личное достижение

24 октября 2022, 09:40 |
149
0
Рейтинг WTA. Пегула поднялась в тройку, Бадоса и Контавейт покинули топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

На прошлой неделе женщины сыграли турнир категории WTA 1000 в Мексике. Победительницей соревнований в Гвадалахаре стала американка Джессика Пегула, которая благодаря этому успеху дебютировала в топ-3 мирового рейтинга. Финалистка Мария Саккари вернулась в первую пятерку.

Личный рекорд обновила Кори Гауфф, которая поднялась на четвертую позицию. Каролина Гарсия с десятой позиции переместилась на шестую, Паула Бадоса и Анетт Контавейт покинули топ-10.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то немного улучшили свои позиции Даяна Ястремская и Дарья Снигур. У остальных наших теннисисток из топ-200 ситуация хуже.

Украинки в рейтинге WTA


Людмила Киченок сохранила десятую строчку в парном рейтинге.

Топ-10 парного рейтинга WTA

По результатам чемпионской гонки определились все восемь участниц Итогового турнира.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Паула Бадоса Ига Свёнтек
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Источник Sport.ua
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