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  4. Игорь КОГУТ: «В украинском чемпионате нет проходных игр»
Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 08:55 |
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Игорь КОГУТ: «В украинском чемпионате нет проходных игр»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал победу своей команды

24 октября 2022, 08:55 |
90
0
Игорь КОГУТ: «В украинском чемпионате нет проходных игр»
СК Днепр-1. Игорь Когут

Полузащитник украинского футбольного клуба «Днепр-1» Игорь Когут прокомментировал результат матча 9-го тура УПЛ против «Металлиста» (1:0), а также высказался о специфике нынешнего первенства:

– Ты очень активно вошел в игру. Была злоба, что у команды не все удается?

– Было большое желание проявить себя и помочь команде завоевать важные три очка. Такая мотивация подгоняла меня вперед.

– В этом сезоне у тебя не настолько много практики, как, наверное, желаешь. Это добавляет мотивации?

– Конечно, это придает мотивации проявить себя, доказать право на место в составе. Но все решает тренер, ставящий в состав сильнейших.

– Возможно, многие ожидали, что две последние игры будут проходными для «Днепра-1», но они получились очень тяжелыми…

– Мне кажется, что в этом чемпионате нет проходных игр. Тем более мы осуществили планку, находимся на первом месте, и все сейчас настраиваются на нас гораздо серьезнее. К тому же у ребят накапливается усталость, и играть становится труднее из-за нехватки свежести. Но мы добываем драгоценные очки и шаг за шагом идем дальше.

– Не мешали ли сегодня играть мысли о матче в следующий четверг?

– На мой взгляд, нет. Лично я был сконфигурирован исключительно на эту игру. А о следующей будем думать позже. Думаю, у остальных ребят была такая же настройка – после осечки с «Ингульцом» получить три очка.

– Вам достаточно ничьей в четверг для выхода из группы Лиги конференций. Это дает психологическое преимущество над соперником?

– Мне кажется, рассчитывать на ничью – самый плохой вариант. Надо побеждать и уверенно выходить из группы. Бывает, что задумываешься о ничьей, а потом проигрываешь и горько об этом сожалеешь.

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Источник СК Днепр-1
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