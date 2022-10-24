Ман Сити и Ливерпуль интересуются звездой Наполи

Английские футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» нацелились на одного из лидеров итальянского «Наполи» – Хвичу Кварацхелию.

21-летний грузинский вингер перешел в «Наполи» летом этого года, его трансфер обошелся клубу в 10 миллионов евро. Сейчас он оценивается в 35 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне Хвича провел 14 матчей за «Наполи», в которых отдал 6 ассистов и забил 8 голов.

Но «Наполи» не собирается отпускать своего ключевого игрока. К слову, сообщается, что итальянский клуб предложил улучшенный контракт Кварацхелии.